Ce alimente trebuie să consumi seara ca să slăbesti! Secretele unei siluete de invidiat Ca sa slabesti trebuie sa mananci dimineata, la prima ora a zilei. La micul dejun poti sa mananci orice, precum iaurt, cereale integrale, ou fiert, lapte, fructe sau legume. In ceea ce priveste o masa extrem de importanta, pentru a scapa de colaceii de pe burta, nu aveti voie sa o luati mai tarziu de ora 18.00 iar aceasta trebuie sa fie urmata doar din combinatii intre urmatoarele alimente: peste, carne de pui, rosii, cereale integrale, fasole verde, alune, fistic, usturoi, ceapa verde, ceapa rosie, ghimbir, cartofi dulci, sparanghel, porumb fiert, linte sau salata verde. De asemenea,… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

