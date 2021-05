Ce alimente te ajută să adormi Inainte de a recurge la somnifere pentru a reusi sa te odihnesti suficient, ar trebui sa incerci sa faci citeva schimbari in dieta. Nutriționiștii britanici au stabilit care produse sint recomandate pentru un somn bun, relateaza rosbalt.ru. Daca suferi de insomnii, ar trebui sa ai grija cit si ce alimente consumi la masa de seara. Ciocolata, ceaiul negru si cel verde, dar si alcoolul se numara, Citeste articolul mai departe pe noi.md…

- Un apel primit pe numarul Telefonului de Urgențe Sociale 035 981 solicita ajutorul echipelor mobile de la Direcția de Asistența Sociala a municipalitații. Trei copii in varsta de 2, 8 respectiv 15 ani și doi adulți carantinați ca urmare a contactului direct cu persoane confirmate cu covid aveau nevoie…

- Astazi va fi anunțat un fond de cateva milioane de euro pentru a ajuta companiile care servesc alimente sa amenajeze mai multe locuri in aer liber.Sectorul ospitalitații a suferit pierderi semnificative din cauza restricțiilor și atunci cand puburile și restaurantele se vor redeschide, accentul va fi…

- Castravetele este una dintre legumele cu conținut foarte scazut de calorii. Are numai 15 calorii la 100 g. Nu conține grasimi saturate sau colesterol. Coaja de castravete este o sursa buna de fibre, care ajuta la reducerea constipației și ofera o anumita protecție impotriva cancerului de colon prin…

- Primavara devreme este o perioada nu prea fericita și ușoara. Dar exista produse care ne ajuta mai ușor sa trecem peste aceasta perioada. Cașcaval Olandez. Are un conținut sporit de triptofan - o substanța care este implicata in sinteza de serotonina in organism și care asigura buna dispoziție. Pește.…

- Daca apare tusea, febra sau rinoreea - acesta este primul semn ca sistemul nostru imunitar are probleme si nu poate lupta cu microbii care se afla in corpul nostru. Va recomandam cinci produse care va vor ajuta sa intariți imunitatea. Usturoiul Consumul de usturoi in alimentație creste cantitatea de…

- Un preot din Cluj vinde ciocolata cu canabis. Parintele a investit in afacerea sa 100.000 de euro, iar acum vinde o ciocolata cu 20 de lei.Ciocolata cu canabis, afacerea unui preot din ClujDinu Criste este ierarhul care a investit 100 de mii de euro in afacerea sa cu ciocolata cu canabis. Acesta a inființat…

- 10 alimente pentru sanatatea ochilor, recomandate de nutriționistul Gianluca Mech „Afecțiunile oculare pot fi evitate daca includem in alimentația noastra produse bogate in vitamine, substanțe nutritive, minerale și antioxidanți. 1. Pește Peștele reprezinta o sursa bogata de acizi grași Omega-3, in…

- Alimentatia echilibrata ajuta nu doar din punct de vedere al starii generale de sanatate. Ea poate contribui si la sanatatea parului, atata timp cat consumam anumite proteine, minerale si vitamine ce ajuta firul de par sa ramana puternic si stralucitor.