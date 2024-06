Stiri pe aceeasi tema

- Alerta meteo in Romania! A fost emis un cod roșu de canicula, valabil in mai multe județe din Romania. Temperaturile vor atinge cote record in acest sfarșit de saptamana, ajungand chiar și pana la 40 de grade Celsius la umbra. Iata unde este valabila alerta.

- Zile cu canicula la Cluj, in urmatoarea perioada. In mai multe locuri din municipiul Cluj-Napoca exista cismele cu apa potabila si au fost amenajate puncte de hidratare și racorire in timpul perioadelor cu temperaturi ridicate.

- Meteorologii au emis vineri o avertizare Cod roșu de canicula, care vizeaza sambata cinci județe, iar duminica opt județe și Capitala. Astfel, sambata, in județele Dolj, Olt, Teleorman și sudul județelor Valcea și Argeș, valul de caldura va fi intens și persistent, iar temperaturile vor fi deosebit…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis o atentionare de cod galben de val de caldura, canicula, disconfort termic ridicat, pentru astazi. Valul de caldura se va extinde in toata țara. Temperaturile maxime se vor situa in general intre 32 și 35 de grade și local va fi canicula in: nordul Crișanei,…

- Canicula revine dupa furtunile puternice din ultimele zile. ANM anunța ca un val de aer tropical va aduce din nou temperaturi sufocante in țara noastra. Incepand de luni, vom avea temperaturi de peste 35 de grade Celsius. Citește și Update. Foto cu incendiul din Argeș, de la fabrica „Martur”. Care a…

- Meteorologii au emis cod galben de fenomene extreme, valabil duminica, in intervalul 12.00-23.00, in 12 județe din nord-estul țarii. In aceste zone, instabilitatea atmosferica va fi temporar accentuata, fiind așteptate vijelii, caderi de grindina și averse torențiale.Astfel, conform Administrației Naționale…

- In aceasta dimineața, cu puțin timp in urma, specialiștii Administrației Naționale de Meteorologie au emis mai multe alerte meteo. Care sunt zonele vizate de codul potocaliu de canicula și de codul galben de furtuna.