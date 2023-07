Stiri pe aceeasi tema

- In urmare defectarii unui tren de marfa privat intre stațiile Slobozia Veche și Cazanești, traficul feroviar este intrerupt temporar in aceasta dupa-amiaza, urmatoarele trenuri staționand pana la reluarea circulației:in stația Slobozia Veche- R 8124 Slobozia Veche – București Nord– R 8154 Slobozia Veche…

- Untold 2023. Lista completa a artiștilor care vor urca pe cele opt scene ale festivalului Continue reading Untold 2023. Lista completa a artiștilor care vor urca pe cele opt scene ale festivalului at Tabu.

- Cum sa obții bilete de tratament pentru pensionari 2023? Circa 60.000 de persoane vor putea beneficia de aceste bilete de tratament. Pot fi utilizate numai in unitațile agreate de catre Casa Naționala de Pensii Publice. Aflați in randurile urmatoare lista completa cu stațiunile prețurile. Bilete de…

- Marcel Ciolacu s-a intalnit marți, la Palatul Victoria, cu reprezentanții Asociației marilor rețele comerciale din sectorul alimentar. Discuțiile au fost axate pe stabilirea unui mecanism funcțional agreat intre Guvern și mediul privat, pentru reducerea prețului la produse alimentare de baza.

- Vin vești bune de la noul Guvern format! Executivul are in plan oferirea de noi ajutoare pentru anumite categorii de romani, intr-o perioada in care totul se scumpește intr-un mod alarmant. Iata ce condiții trebuie indeplinite. Vouchere noi pentru romani? Vremurile sunt parca din ce in ce mai grele,…

- Fie ca te pregatești pentru o escapada de vara pe plaja, pentru o aventura in munți sau pentru o explorare urbana, pregatirea unui bagaj de vacanța bine organizat este esențiala pentru a te asigura ca ai tot ce iți trebuie in timpul calatoriei tale.

- Peste o jumatate de milion de oameni au participat, de la prima ediție și pana in 2022, la AlbaFest® – cel mai important eveniment muzical din Cetatea Alba Carolina. Municipalitatea din Alba Iulia și-a propus sa completeze aceste cifre impresionante cu cel puțin alți 40-50.000 de participanți, albaiulieni…

- Vara se apropie cu pași repezi, iar romanii incep sa-și faca rezervarile pentru sezonul estival. Cea mai cautata stațiune de pe litoralul romanesc ramane Mamaia. Inainte de a pleca, ar fi bine sa știți cat costa taxa de parcare in Mamaia in 2023, deoarece prețurile s-au schimbat. Cat costa taxa de parcare…