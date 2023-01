Stiri pe aceeasi tema

- Antitermicele și antiinflamatoarele pentru copii se gasesc cu greu in farmacii, de peste doua luni. La fel și singurul medicament disponibil pe piața impotriva gripei A. Și inlocuitorii pentru unele pastile și siropuri sunt la fel de greu de gasit.

- Carmen Bruma este o sursa de inspirație și de ambiție cand vine vorba de stilul sau de viața. Dupa ce a reușit sa slabeasca considerabil, nutriționistul a adoptat o alimentație echilibrata care sa o ajute sa se mențina. Iata ce recomandari sanatoase a facut Carmen Bruma pentru mesele de post.

- Pentru noi a fost o adevarata surpriza sa aflam ca multe din produsele alimentare pe care le consumam de obicei creeaza un mediu acid in organism, lucru ce incetinește procesele metabolice. De aici apar kilogramele in plus, imbatranirea prematura și alte afecțiuni. Unica soluție este restabilirea echilibrului…

- Colegiul Farmacistilor din Romania (CFR) anunta demararea unui program pilot de vaccinare antigripala in farmaciile comunitare pentru a proteja populatia in fata unui sezon gripal care se anunta a fi „dificil”, vaccinarea urmand a fi efectuata doar de farmacistii care au absolvit cursuri de pregatire…

- Vaccinarea anuala impotriva COVID-19, ca și in cazul gripei, ar putea fi o masura de precauție utila in viitor, afirma un cercetator britanic, intr-un articol publicat pe The Conversation . In timp ce categoriile vulnerabile se vor vaccina cu prioritate, ce se intampla cu tinerii? Cat de eficienta este…

- Colegiul Farmacistilor din Romania (CFR) anunta demararea unui program pilot de vaccinare antigripala in farmaciile comunitare pentru a proteja populatia in fata unui sezon gripal care se anunta a fi „dificil”, vaccinarea urmand a fi efectuata doar de farmacistii care au absolvit cursuri de pregatire…

- Unele regiuni din Spania nu exclud reintroducerea maștii de protecție in spațiile inchise, in cazul in care numarul infectarilor va crește. In plus, a inceput vaccinarea simultana a populației cu risc impotriva gripei și a COVID-19. Prioritate la vaccinare au persoanele de peste 65 de ani, personalul…

- Aproximativ 35% din totalul persoanelor vulnerabile din judetul Suceava au fost vaccinate impotriva gripei, se arata intr-un comunicat de presa transmis, joi, de Directia de Sanatate Publica (DSP) Suceava. Potrivit sursei citate, in cadrul campaniei de vaccinare anti-gripala gratuita din sezonul epidemic…