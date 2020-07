Ce alimente putem consuma pe caniculă? A venit vara si a adus cu sine canicula, iar fiecare cauta modalitați de a se salva de ea. Iata citeva sugestii ce poate fi consumat pe vreme calda și la ce ar fi mai bine sa refuzați. Se recomanda: • Fructe și legume – conțin antioxidanți care ajuta la reducerea ratei de oxidare, si fibre, care impiedica actiunea enzimelor si incetinesc absorbtia de glucide si grasimi; • Verdeața - bogata in fib Citeste articolul mai departe pe noi.md…

