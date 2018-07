Stiri pe aceeasi tema

- Aveți in continuare ocazia sa donați, la Timișoara, alimente, imbracaminte și alte bunuri pentru sinistrații din județele afectate de inundații. Deși centrul unde se strang donații, la fostul Liceu Agricol din Timișoara, trebuia sa funcționeze pana in 13 iulie, perioada in care locația este deschisa…

- Actiunile derulate in primele cinci luni ale anului 2018 de catre politistii specializati in investigarea criminalitatii economice din cadrul Inspecoratului de Poliție Județean Salaj s-au concretizat in 17 percheziții domiciliare si masuri asiguratorii asupra unor bunuri, in valoare totala de aproape…

- Alimentația este principala cauza a luarii în greutate, atrag atenția nutriționiștii. Sunt totuși alimente sanatoase, care pot fi consumate în cantitați mari, fara a va face probleme din cauza cântarului. Legumele și verdețurile pot sa fie armele…

- Produsul reclamat era comercializat sub denumirea MATIAS SALMON, ambalat in caserole din material plastic, avand o cantitate neta declarata de 200 grame. Potrivit unui comunicat de presa al ANPC, eHticheta identificatoare a produsului evidentia la capitolul "Ingrediente": 85 % file hering…

- Comisarii CJPC Constanta au luat cu asalt statiunea Eforie Nord. Actiunea s a desfasurat sambata, 26 mai a.c.Primul restaurant vizat a fost Benida. Comisarii au dispus oprirea temporara de prestari servicii a unitatii pana la remedierea deficientelor. Restaurantul a fost amendat cu 10.000 lei amenda…

- Rata anuala a inflației, care masoara evoluția prețurilor in ultimul an, a urcat la 5,2% in aprilie, cel mai mare nivel din ultimii 5 ani. Fața de aceeași luna a anului trecut, produsele alimentare s-au scumpit cu 4% in media, prețurile marfurilor nealimentare au urcat cu 7,2%, iar prețurile serviciilor…

- Un numar de 23 de firme romanești de alimente au expus recent la Targul internațional Alimentaria Barcelona, sub un brand de ramura denumit „Romanian taste”. Partciparea romaneasca la targul din Spania s-a facut printr-un program finanțat de la bugetul de stat, prin Ministerul pentru Mediul de Afaceri,…