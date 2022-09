Ce alimente nu au voie să consume câinii. Le afectează sănătatea Cainele este considerat cel ai bun prieten al omului. In calitate de proprietar al unui patruped, ești complet responsabil de starea lui de sanatate și de bine. Este esențial ca animalul tau de companie sa aiba o dieta echilibrata și sanatoasa. Iata ce alimente nu trebuie sa consume cainii pentru ca le afecteaza sanatatea. Citeste articolul mai departe pe spynews.ro…

Sursa articol: spynews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Doomscrolling este tendinta de a “continua sa navighezi sau sa rasfoiesti stiri proaste, chiar daca aceste stiri sint triste, descurajante sau deprimante”, o practica despre care cercetatorii au constatat ca a luat amploare de la debutul pandemiei, informeaza Noi.md cu referire la thenews.co.ro. Studiul,…

- Cainele este supranumit, și pe buna dreptate, cel mai bun prieten al omului deoarece ofera iubire necondiționata și are in general o atitudine protectoare fața de stapani. Insa, asemenea oricarui animal, cainele nu are ratiune și se bazeaza in primul rand pe instinct, astfel ca, in unele situații, pot…

- Despre poluarea din Maramureș s-au scris sute de articole, s-au realizat zeci de reportaje și nimic aproape ca nu s-a schimbat. Raurile sunt in continuare poluate cu ape de mina, mai ales cand ploua abundent, cum s-a intamplat azi. Au de suferit peștii, dar și alte viețuitoare. Și tot nimic. Jurnaliștii…

- Știința confirma ca efectele caldurii asupra sanatații noastre psihice sunt mult mai grave. Studii recente indica o creștere de cel puțin 10% a numarului de vizite la urgențe in zilele in care temperaturile ating sau depașesc pragul superior de 5% din intervalul normal de temperatura. Iar unii oameni…

- Cainele (Canis lupus familiaris) este una dintre subspeciile lupului cenușiu și este astazi o prezența constanta in viețile noastre. Cainii de azi, domesticiți, dupa cele mai noi studii, in urma cu aproximativ 10.000 de ani, sunt mereu prieteni devotați. 26 august este ziua internationala a acestora.…

- Alimente depreciate, spatii neigienizate, diferente intre pretul de la raft si cel de la casa de marcat sunt doar cateva dintre deficientele descoperite de comisarii de la Protectia Consumatorilor in cinci supermarketuri din sudul litoralului.

- Un stil de viața echilibrat este indispensabil pentru menținerea unei stari bune a sanatații fizice și psihice și pentru prevenirea sau limitarea simptomelor unui numar mare de boli cronice.

- Cum dormi in fiecare noapte? Experții in sanatate au spus care este poziția de somn care ne afecteaza sanatatea mai mult decat se credea. Mulți oameni prefera aceasta poziție de somn. Cum nu trebuie sa dormi, ca sa nu mai ai dureri de spate, vezi in randurile de mai jos. Care este poziția de somn […]…