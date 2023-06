Ce alimente încetinesc îmbătrânirea minții Anumite alimente incetinesc imbatranirea minții, consumul lor intarziind declinul mintal provocat de trecerea anilor, datorita unor compuși pe care ii conțin, potrivit unor studii recente realizate de cercetatori. Este vorba de flavonoide, care ajuta la incetinirea imbatranirii minții, și care se gasesc in bauturi și alimente precum ceaiul verde, merele, nectarinele, fructele de padure, perele și ciocolata sau pudra de cacao. Clasa de flavonoide numita flavonoli sau flavan-3-oli este reprezentata de compuși ce ajuta la obținerea culorilor fructelor și legumelor. Mai trebuie spus ca fiecare planta… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Receptia organizata de Ambasada Marii Britanii cu ocazia incoronarii Regelui Charles al III-lea a adunat mulți oficiali, printre care și liderul PSD, Marcel Ciolacu care a declarat ca regele este „un om al timpului sau”, care aduce speranta unui viitor al stabilitatii. „Regele este un om al timpului…

- Aplicația de mesagerie WhatsApp ar putea disparea din Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, din cauza preocuparilor miniștrilor cu privire la confidențialitatea datelor, scrie The Guardian.

- Reprezentantul Republicii Moldova la Eurovision Song Contest 2023 a avut cea de-a doua repetiție pe marea scena de la Liverpool (Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord), alaturi de concurenții din alte 14 țari, care vor participa in semifinala de pe 9 mai. Dupa repetiție, Pasha Parfeni a…

- Pe adresa redacției Ziarmm.ro a venit o reclamație de la o baimareanca care a depus, impreuna cu fiica ei, cerere la inceputul anului pentru eliberarea cardului european de sanatate. Doar ca suntem in luna mai și inca nu au primit aceste carduri. In schimb, cei care au depus cereri in luna martie sau…

- Data de 1 Mai marcheaza Ziua internationala a muncii sau Ziua internationala a muncitorilor și in prezent este sarbatorita in peste 90 de țari. Aceasta zi se dorește sa fie un omagiu adus muncitorilor si miscarilor muncitoresti din intreaga lume pentru lupta lor istorica in vederea obtinerii unor drepturi…

- Reprezentantul Republicii Moldova la Eurovision Song Contest 2023, Pasha Parfeni, impreuna cu echipa sa au plecat, sambata, 29 aprilie la Liverpool, Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, unde va avea loc competiția muzicala.

- Militarii Armatei Naționale se vor antrena alaturi de colegii lor din Romania, Statele Unite ale Americii și Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, la exercitiul multinațional „JCET-2023” (Joint Combined Exchange Training).

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, s-a intalnit, miercuri, cu reprezentanti ai comunitatii romanesti din Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord, cu ocazia vizitei pe care o efectueaza la Londra, prilej cu care a prezentat demersurile de imbunatatire a