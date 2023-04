Stiri pe aceeasi tema

- Joia Mare mai este cunoscuta in popor și sub denumirea de Joia Patimilor, Joia Neagra sau Joimarița. Este a patra zi din Saptamana Patimilor, una incarcata din punct de vedere al tradițiilor. Iata cateva tradiții și obiceiuri in Joia Mare. Tradiții și obiceiuri in Joia Mare Ziua de joi din Saptamana…

- Saptamana Mare sau Saptamana Neagra amintește de patimile lui Iisus Hristos și are menirea de a pregati credincioșii pentru sarbatoarea Invierii Domnului. In aceste zile, enoriașii rememoreaza, pas cu pas, calea urmata de Hristos pentru mantuirea omului si invingerea mortii, cale care culmineaza cu…

- Dupa Duminica Floriilor, credincioșii intra in Saptamana Mare sau Saptamani Patimilor, așa cum mai este denumita in popor. Este ultima saptamana a Postului Paștelui, o perioada incarcata de tradiții și obiceiuri, unele foarte stricte. Ce nu se face in Saptamana Mare și ce alimente nu trebuie sa consumați,…

- A inceput Saptamana Patimilor: Denia din LUNEA MARE. Semnificații pentru credincioși, tradiții și obiceiuri Potrivit Calendarului ortodox, de luni, credincioșii au intrat in Saptamana Mare sau Saptamana Patimilor. Fiecare zi din aceasta perioada are semnificații importante. In biserici se țin deniile,…

- Creștinii ortodocși intra luni, 10 aprilie in Saptamana Mare, ultima din Postul Pastelui in care, la biserici, se fac slujbe numite Denii, pentru pomenirea ultimelor zile ale lui Hristos pe Pamant. Mulți credincioși se intreaba care sunt zilele in care se spala in aceasta perioada.

- Crestin-ortodocsii au intrat in Saptamana Patimilor sau Saptamana Mare, iar fiecare zi din acest interval care precede Paștele (16 aprilie) are o semnificatie anume, care face trimitere la ultimele zile din viata Mantuitorului.

- Daca și tu te confrunți cu diverse probleme cu ficatul, atunci este foarte important sa eviți pe cat posibil cateva alimente. Ei bine, nu este recomandat sa mananci aceste produse daca știi ca ai probleme cu ficatul. Inghețata și frișca se afla printre aceste alimente, astfel ca ar trebui sa le scoți…

- Voucherele pentru alimente, in valoare de 250 de lei, vor fi livrate beneficiarilor inainte de Pasti, a anuntat ministrul Fondurilor Europene, Marcel Boloș. Beneficiarii voucherelor pentru alimente, care se acorda odata la doua luni, vor primi contravaloarea voucherelor in Saptamana Mare, nu in ultima…