Stiri pe aceeasi tema

- Pacienții Spitalului Municipal „Dr. Cornel Igna” din Campia Turzii s-au declarat destul de mulțumiți de serviciile spitalului in prima jumatate a anului, potrivit unor date colectate prin Mecanismul de Feedback al Ministerului Sanatații și conturate in aplicația online graphs.ro. Citește și: Cat de…

- Profesorii care corecteaza lucrarile de la Evaluarea Naționala și examenele de bacalaureat vor primi mai mulți bani incepand cu anul acesta, potrivit unui ordin semnat de Ministrul Educației, Ligia Deca. De asemenea, vor avea parte de o creștere atat personalul implicat in comisiile din cadrul examenelor…

- O noua tranșa in valoare de 250 de lei a fost virata astazi de catre Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene in cele 2.360.006 de carduri sociale. Aceasta este a VII-a tranșa a ajutorului pentru alimente și mese calde acordat persoanelor vulnerabile, prin intermediul programului ”Sprijin pentru…

- La sfarșitul lunii mai, Guvernul a aprobat noul Contract-cadru care va intra in vigoare de la 1 iulie 2023 și care va reglementa conditiile acordarii asistentei medicale, a medicamentelor si a dispozitivelor medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate. Astfel, in asistența medicala…

- A trecut deja o saptamana de cand profesorii au declanșat greva in toata țara, iar negocierile cu Guvernul nu au dus la nicio ințelegere pana in prezent. In acest context, profesorii de la Colegiul Național „Mihai Viteazu” din Turda au un mesaj pentru elevi: „Dragii nostri elevi, Suntem in mijlocul…

- S-a deschis Baile Sarate Ocna Mureș, situate la cațiva kilometri de Turda, iar ofiocialii noii locații au dat publicitații tarifele practicate pentru intrarea la bazine, servicii medicale, proceduri medicale și servicii de agrement/sport. Copiii sub 7 ani au intrarea gratuita, iar pentru o familie de…

- Dupa nu mai puțin de 18 ediții care s-au bucurat de un real succes in randul publicului iubitor de cultura și de frumos, evenimentul european Noaptea Muzeelor revine, la Cluj-Napoca, cu o noua serie de evenimente și activitați destinate publicului larg ce se vor derula sambata, 13 mai 2023. Cu acest…

- La inceputul lunii octombrie 2022, cei de la Recorder au publicat un reportaj despre modul in care se fac investițiile intr-o comuna din județul Cluj, punand sub semnul intrebarii calitatea lucrarilor. Intamplator, vizata era și o firma din Turda, AWE Infra SRL, care era implicata in realizarea unor…