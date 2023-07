Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Iohannis a retrimis Parlamentului, spre reexaminare, Legea pentru completarea Ordonanței de urgența a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice. Parlamentul Romaniei trimisese aceasta lege catre șeful statului, pentru promulgare, la data de 24 iunie 2023. Este vorba…

- Ordonanța ieftinirii alimentelor de baza, acea lista cu 14 produse de baza care au deja prețuri mici, a fost adoptata de Guvern. Pe tot lanțul comercial, masura este contestata și a primit critici inclusiv de la Consiliul Concurenței. Specialiștii au atras atenția ca s-ar putea ajunge la penurie, dar…

- E oficial. Alimentele de baza sa ieftinesc din august. Ordonanta care prevede plafonarea adaosului comercial a fost publicata de Guvern si ar urma sa aduca preturi mai mici pentru 14 categorii de produse. Reducerile de preturi la produsele de baza ar putea fi de pana la 50%. Pe lista cu produsele care…

- Guvernul va lansa in aceasta saptamana, in transparența decizionala, un proiect de Ordonanța de Urgența care prevede limitarea pentru o perioada de 3 luni a adaosului comercial practicat de marile lanțuri alimentare la un numar de 14 produse alimentare de baza, au declarat surse guvernamentale pentru…

- Inspectoratul Teritorial de Munca Vrancea va reaminteste cateva dintre masurile de protectie a lucratorilor prevazute de legislatie si care trebuie respectate de catre angajatori, in perioadele in care vor fi prognozate de catre Administrația Naționala de Meteorologie temperaturi ridicate extreme care…

- Distribuitorul francez Carrefour a inceput, in aceasta saptamana, sa reduca preturile cu aproximativ 10% in medie, la un numar de aproximativ 500 de produse, in ideea de a-i ajuta pe cumparatorii francezi sa faca fata costului ridicat al vietii, a declarat miercuri un purtator de cuvant de la Carrefour,…

- Salariile de baza ale personalului din sanatate si asistenta sociala si din aparare, ordine publica si securitate nationala se majoreaza de la 1 iunie la nivelul stabilit de Legea-cadru privind salarizarea personalului platit din fonduri publice, pentru anul 2022, a anuntat joi Ministerul Muncii si…

- ■ Protecția Consumatorilor a efectuat un control la un magazin ■ s-au aplicat trei amenzi contravenționale in valoare de 15.000 lei ■ Urmare a informațiilor aparute in spațiul public, potrivit carora un supermarket din Piatra Neamț ar fi comercializat sandwich-uri mucegaite, Comisariatul Județean pentru…