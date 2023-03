Stiri pe aceeasi tema

- Monica Anghel are un trup de invidiat și arata mai bine ca niciodata. Artista a slabit peste 30 de kilograme intr-un an dupa operația suferita la coloana in anul 2017. Cantareața a dezvaluit cum a reușit sa scape de kilogramele in plus. Iata care este secretul Monicai Anghel!

- Lidia Buble e una dintre cele mai iubite artiste de la noi, iar inca de cand și-a inceput viața in lumea mondena, cantareața face ce face și mereu ne surprinde. Cum toata lumea se intreaba care e secretul artistei de reușește sa se mențina atat de bine, in exclusivitate pentru Spynews.ro, Lidia Buble…

- Radu Groza, in varsta de 50 de ani, a trecut printr-o serie de situații critice legate de starea sa de sanatate. Motiv pentru care a trebuit sa și slabeasca vazand cu ochii, in jur de 10 kilograme. Orice kilogram dat jos a fost insa un prilej de sarbatoare, susține cel mai cunoscut impresar al momentului,…

- Razvan Popescu a suferit o operație de micșorare a stomacului și a slabit 45 de kilograme. Omul de radio nu urmeaza nicio dieta oferita de medici, dar cantitatea de mancare consumata este mult mai mica decat inainte. Dupa intervenție, au aparut mai multe schimbari in viața sa și se bucura de decizia…

- Mihai Traistariu a dezvaluit ca a reușit sa slabeasca in jur de 8 kilograme intr-un timp record și nu are de gand sa se opreasca aici. Prin ce „chinuri” trece artistul pentru a ajunge la silueta pe care și-a dorește.

- Monica Anghel arata fenomenal de cand a topit mai bine de 30 de kilograme. Artista a reușit sa-și remodeleze trupul intr-un an de zile, dupa ce a avut operația la coloana in 2017. Cum iși menține vedeta silueta ca trasa prin inel. Cum a reușit Monica Anghel sa slabeasca 30 de kilograme intr-un an Are…

- In urma cu patru ani, Oana Radu incepea procesul de slabire, care a ajutat-o sa dea jos peste 65 de kilograme. Afla din randurile de mai jos cum i-a influențat viața aceasta schimbare radicala, dar și cum mai arata acum.

- Fanii s-au intrebat de multe ori ce face Ruby pentru a se bucura de un trup de invidiat. Vedeta a dezvaluit, in exclusivitate pentru Antena Stars, cum reușește sa se mențina in forma. Ce consuma cantareața in fiecare zi. Are sau nu artista un plan de alimentație.