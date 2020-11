Ce alimente bogate în vitamina D ne țin departe de răceli Perioada aceasta este una delicata. Pe langa impactul virusului COVID-19, venirea frigului si zilele intunecate ne provoaca un deficit de vitamina D, determinandu-ne sa fim mai predispusi la raceli. Putem sa venim in sprijinul organismului nostru, cu o dieta echilibrata, bogata in alimente ce contin vitamina D, reducand astfel riscul de imbolnavire. Vitamina D este esentiala pentru muschi si oase Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol: noi.md

Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Finanțelor anunța ca a inceput discuțiile cu bancile pentru prelungirea suspendarii platii ratelor si dupa 1 ianuarie 2021 Ministrul Finantelor, Florin Citu, a afirmat luni ca doreste sa gaseasca o formula de prelungire a suspendarii platii ratelor bancare si dupa 1 ianuarie 2021, in prezent…

- Ministrul Finanțelor anunța ca a inceput disucțiile cu bancile pentru prelungirea suspendarii platii ratelor si dupa 1 ianuarie 2021 Ministrul Finantelor, Florin Citu, a afirmat luni ca doreste sa gaseasca o formula de prelungire a suspendarii platii ratelor bancare si dupa 1 ianuarie 2021, in prezent…

- Germanii si-au sporit cumparaturile de hartie igienica, alimente si dezinfectanti, de cand infectarile cu coronavirus au atins cifre record in tara si inainte de aplicarea noilor masuri de inchidere a activitatilor din 2 noiembrie, relata astazi EFE, citata de agerpres . Potrivit datelor Oficiului Federal…

- Medicul Adina Alberts a vorbit la Antena 3, despre cat de importante sunt vitaminele C si D pentru organism, dar mai ales ce trebuie sa facem pentru a fi sintetizate de organism. ''Exista anumite vitamine pe care foarte multi dintre noi le cunoastem, care ne ajuta sa ne crestem imunitatea, lucru care…

- Primarul Allen Coliban a fost prezent la deschiderea oficiala a mall-ului AFI Brasov. El a salutat realizarea investitiei si a remarcat faptul ca Centrul Civic a avut prea mult timp aspectul unui șantier, iar acum acest lucru s-a schimbat. „Totodata, AFI creeaza atat locuri de munca, cat și oportunitați…

- Vești bune legate de lupta impotriva noului coronavirus. Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a declarat miercuri seara ca prima transa de vaccinuri anti-COVID-19 ar putea ajunge in Romania la sfarșitul acestui an. „La una din firmele la care Comisia Europeana are contracte intr-adevar este intr-un studiu…

- BNP Paribas Personal Finance SA Sucursala București, prin marca sa comerciala Cetelem, a derulat in randul clienților din portofoliu un studiu care și-a propus sa masoare percepția și comportamentul financiar in contextul pandemiei COVID-19. Conform studiului, impactul general resimțit de clienți a…