- Exista multe lucruri pe care oamenii nu le știu despre caini. Ei bine, astazi iți vom vorbi despre cate cuvinte poate invața un caine. Animalele de companie nu ințeleg tot ce stapanii le comunica, deoarece el nu ințelege toate cuvintele și devine confuz in unele momente. Iata ce trebuie sa știi despre…

- Medicul nutriționist Mihaela Bilic a explicat ce alimente ar trebui sa consume sportivii dupa un meci. Sportivii de prformanța depun eforturi considerabile in timpul meciurilor, motiv pentru care nutriționistul spune ce alimente ar trebui sa consume dupa.

- Toți stapanii iși doresc sa afle cat mai multe despre animalele lor de companie. Ei bine, noi iți vom explica acum cateva lucruri care ranesc sentimentele cainelui tau. Iata ce trebuie sa știi despre acest aspect important!

- 14 alimente de baza ar trebui sa fie mai ieftine cu incepere de la 1 august, data la care a intrat in vigoare o ordonanța de urgența care prevede plafonarea adaosului comercial. Este de vorba produse cum ar fi painea, laptele, zaharul, ouale, anumite sortimente de carne sau fructe. Limitarea adaosului…

- Accesul animalelor de companie va fi permis in toate parcurile și spațiile publice exterioare din Capitala. Un proiect in acest sens a fost pus in dezbatere publica și urmeaza sa fie votat in curand. Puțini știu ca, in acest moment, cainii nu au voie in parcuri, decat in locurile special amenajate.…

- Un barbat nevazator din Cluj-Napoca a dat in judecata o companie de car sharing, dupa ce doi șoferi l-au refuzat cu cainele-ghid in mașina. Vineri, Tribunalul București i-a dat caștig de cauza barbatului și a dispus ca firma reclamata sa-i plateasca acestuia, ca daune morale, 10.000 de lei, scrie Actual…

- Un spital belgian a construit un pavilion pentru a le permite animalelor de companie sa iși viziteze stapanii care primesc ingrijiri paliative sau care sufera de afectiuni care necesita ingrijire pe termen lung, in incercarea de a ridica moralul bolnavilor, scrie Reuters. Cele mai multe spitale din…

