Ce aliment pe care-l consumau Azteci face minuni în combaterea DIABETULUI Chia (Salvia hispanica L.) era o componenta esențiala a dietei aztece, apreciata atat pentru proprietațile sale nutritive, cat și pentru aplicațiile sale medicinale. Acest superaliment era folosit pentru a crește energia și rezistența, fiind o resursa valoroasa pentru razboinicii și fermierii azteci, potrivit doctorulzilei.ro. Proprietațile nutriționale ale alimentului aztecChia este bogata in fibre, proteine, acizi grași omega-3, antioxidanți, calciu și alte minerale esențiale. Samanța conține aproximativ 20% proteine, 34% fibre și cantitați semnificative de antioxidant ALA (acid alfa-linolenic),… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

