- In ediția 13 a emisiunii Insula Iubirii sezonul 7, Marius Moise a fost „ingenunchiat” de filmarile pe care le-a vazut cu Bianca Giurca la bonfire. Concurenții s-au intalnit cu Radu Valcan la o noua ceremonie a focului. A fost momentul in care fiecare concurent a putut sa vada imagini cu partenera lui.…

- In episodul din data de 7 iulie 2023 a emisiunii Insula Iubirii, sezonul 7, Radu Valcan a aratat imaginile ce l-au enervat pe Razvan Kovacs, in legatura cu iubita sa. La doar cateva ore dupa difuzarea materialului, concurenta acestui sezon a emisiunii de la Antena 1 a transmis un mesaj pe rețelele sociale.

- Ediția 7 Insula Iubirii, difuzata aseara, 6 iulie, a fost una plina de tensiuni. Una dintre cele mai apreciate ispite din sezoanele trecute a fost votata sa paraseasca insula. Este vorba despre Maria Ilioiu, una dintre cele mai controversate apariții.Concurenții au fost puși de Radu Valcan sa ia o decizie…

- Episodul din aceasta seara, din data de 30 iunie 2023, a emisiunii Insula Iubirii, sezonul 7, a adus emoții mari la emisiune. Chiar inainte de a merge la bonfire, Radu Valcan a facut o vizita surpriza la vila baieților. Prezentatorul emisiunii le-a dat o veste neașteptata concurenților. Iata ce le-a…

- In ediția 4 a emisiunii Insula Iubirii sezonul 7, concurentele s-au intalnit cu Radu Valcan și au fost puse sa aleaga cu cine vor sa mearga la un date. Romeo Vasiloni a zis ca nu dorește sa mearga la intalnire cu Ema Oprișan, iar reacția ei nu a intarziat sa apara.

- Concurenții de la Insula Iubirii sezonul 7 au vizitat resortul in care baieții vor locui alaturi de ispite pe parcursul celor 21 de zile. Imediat dupa ce au inspectat vila in care vor locui baieții alaturi de ispite, au aparut și primele impresii. Radu Valcan i-a intrebat pe fiecare in parte ce parere…

- In ediția din aceasta seara de la Insula Iubirii, concurenții au fost nevoiți sa aleaga o ispita cu care sa mearga la date, iar Radu Valcan a rabufnit și a fost deranjat de atitudinea Anei Maria. Iata ce a transmis prezentatorul TV, dar și care au fost alegerile lor!

- Insula Iubirii sezonul 7 vine cu foarte multe surprize pentru concurenții inscriși in competiție. Ce anunț a facut prezentatorul Radu Valcan de fața cu toata lumea. Nimeni nu se aștepta la asta.