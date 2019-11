Aradenii nu au parut prea interesați de scrutinul privind alegerea președintelui, prezența la vot din județ fiind sub media pe țara. Potrivit datelor furnizate de Autoritatea Electorala Permanenta, s-ar putea spune ca unul din doi aradeni a preferat sa nu iși exprime opțiunea de vot. In aceste condiții, rezultatele votului dat duminica, 10 noiembrie, releva in fapt puterea de mobilizare a partidelor, pe plan local. Unde au mers voturile aradenilor și cat au reușit sa adune toți candidații? Potrivit datelor centralizate, in județul Arad cele mai multe voturi au mers catre Klaus Iohannis – 74.723…