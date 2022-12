Stiri pe aceeasi tema

- Șoferul care a lovit cu mașina șase copii pe o trecere de pietoni din Petroșani avea o alcoolemie de 1,57 la mie, spune avocatul Adrian Cuculis. Unul dintre copii, un baiat in varsta de 11 ani, a decedat.

