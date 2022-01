Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anunțat, luni, ca executivul european vrea sa acorde Ucrainei un nou pachet de ajutor financiar pentru a depași ”criza creata de acțiunile agresive ale Rusiei”. Prima tranșa va fi de 1,2 miliarde de euro – imprumuturi și granturi nerambursabile, și e nevoie de aprobarea Consiliului UE și […] The post CE, ajutor de urgența pentru Ucraina de 1,2 miliarde de euro appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .