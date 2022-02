Ce ajutoare naționale tranzitorii primesc fermierii pentru 2021 Ministerul Agriculturii și Dezvoltarii Rurale informeaza ca a fost postat in dezbatere publica proiectul de Hotarare pentru aprobarea plafoanelor alocate ajutoarelor naționale tranzitorii (ANT) in sectoarele vegetal si zootehnic, pentru anul de cerere 2021. Astfel, sunt supuse procesului de consultare publica plafoanele destinate ajutoarelor nationale tranzitorii in sectorul vegetal pentru culturile amplasate pe teren arabil – ANT 1, precum si pentru culturile de: in pentru fibra – ANT 2, canepa pentru fibra – ANT 3, tutun – ANT 4, hamei – ANT 5 si sfecla de zahar – ANT 6, care se acorda pentru… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

