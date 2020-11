Cand am mers prima data la un interviu purtam o camașa alba, un deux pieces maro-inchis, cumparat in ultima luna de facultate, și o geanta asortata cu pantofii. Aveam doar 22 de ani, dar paream mult mai matura. Am raspuns sincer la toate intrebarile și am obținut jobul. Importanța rețelelor sociale in cautarea unui job LinkedIn nu exista, iar Facebook urma sa apara abia peste cinci ani, așa ca nimeni nu putea verifica experiența mea anterioara sau daca postasem ceva compromițator pe rețelele sociale. Firește, de atunci s-au schimbat multe lucruri, atat in metodele de angajare, cat și in pregatirea…