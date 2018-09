Stiri pe aceeasi tema

- Ai probleme cu dantura, dar nu stii cauzele? Te temi ca ramai fara dinti? Dr. Adrian Mina iti explica cum obiceiurile pe care le-ai adoptat iti afecteaza sanatatea dintilor si iti pun in pericol zambetul. Iata ce ar trebui sa eviti...

- Sanatatea orala este foarte importanta și ar trebui sa reprezinte o prioritate, deoarece ea influențeaza starea generala de bine și o buna igiena orala menține funcțiile și durabilitatea dinților, iar o dieta necorespunzatoare duce la apariția cariilor, caderea dinților și inflamarea gingiilor. Cercetatorii…

- Necesare și totodata cu efect estetic, scarile interioare pot face diferența in confortul proprietarilor. Atunci cand acestea sunt proiectate și realizate de experți in domeniu, rezulatele sunt cele vizate. Cand lipsește experiența insa, problemele pot viza aspecte diverse. Beneficiarii au nevoie de…

- Saracia energetica afecteaza o parte importanta a populatiei din Europa, nu numai in Romania. Ashoka Romania, sustinuta de Enel, a prezentat in Romania solutii de reducere a saraciei energetice aplicate in Germania, Marea Britanie, Belgia si Spania.

- Din punct de vedere medical, infertilitatea este definita ca fiind imposibilitatea de a concepe un copil dupa un an de incercari in obtinerea unei sarcini, fara ca niciunul dintre parteneri sa aleaga o forma de protectie.

- Un pod construit pentru CFR creeaza un pericol imens pentru șoferii care circula pe DN1. Construcția leaga Campina de Poiana Campina, dar este nesigura, iar circulația pe tronson a fost oprita inca din anul 2013.

- Personalul din domeniul sanatații este din ce in ce mai preocupat de efectul clinic pe care il are lipsa unor medicamente, in special a unora esențiale, ca cele pentru tratarea cancerului, a unor afecțiuni autoimune sau a altor afectiuni grave, asupra pacienților și de resursele necesare pentru gestionarea…

