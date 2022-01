Ce afaceri poți incepe cu fonduri europene in 2022? Agricultura, construcțiile și IT-ul, principalele direcții de investiție. Fondurile europene au devenit o sursa stabila și accesata in ultimii ani de cei care vor sa inființeze o afacere, dar nu au intreaga suma necesara. Roxana Mircea, partener REI Finance Advisors, a vorbit despre principale direcții de investiții in 2022. De asemenea, despre domeniile de activitate și suma de care antreprenorii au nevoie pentru a pune bazele unui business. O afacere poate fi pornita cu minimum 10.000-20.000 euro, in ceea ce privește business-urile de axe mici.…