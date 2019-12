Ce afaceri îşi cresc cel mai mult vânzările în perioada Crăciunului Piata bunurilor de larg consum va înregistra, în acest an, un avans de peste 12%, evolutie stimulata de creșterea cererii, urmare a majorarii salariilor și pensiilor, și, nu în ultimul rând, de avansul prețurilor, arata o analiza Frames. Sezonul de shopping de Craciun va impulsiona semnificativ rezultatele din întreg comerțul românesc, de la sectorul alimentar la bunurile de folosința îndelungata.Citeste continuarea pe StartupCafe.ro

