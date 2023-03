Ce afaceri învârt producătorii de ulei vegetal, suspectați că s-au înțeles să crească prețurile Consiliul Concurenței a anunțat ca mai mulți producatori de ulei de floarea soarelui sunt suspectați de posibile intelegeri de stabilire a preturilor. Pe lista se afla și patru companii de top de pe piața romaneasca, doua multinaționale și doua firme autohtone. Principalii producatori de ulei din Romania sunt Bunge, Expur Urziceni, Ardealul Carei, Argus și Prutul Galați. In afara de Argus, care nu a fost nominalizat de Autoritatea de Concurența, toți ceilalți au fost controlați. Concret, Consiliul Concurenței a anunțat ca a desfasurat inspectii inopinate la sediile si punctele de lucru ale mai… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Fetele de la Activ Ploiești au ratat șansa de a dovedi ca au nivel „de promovare „ in fața principalei rivale, Știința București, pierzand fara drept de apel derbiul desfașurat pe teren propriu. In fața unei asistențe avide de a vedea un meci bun, fetele lui Dragoș Dobrescu au avut un start de meci…

- Stația de transport public „Fabrica de bere” va fi relocata din cauza lucrarilor de modernizare a Caii Moților-Manaștur, anunța Compania de Transport Public. Modificarile sunt valabile pe perioada determinata.

- Compania AE SOLAR a anunțat ca va deschide o fabrica de producere a panourilor solare in Romania, valoarea totala a investiției fiind de un miliard de euro. Premierul Nicolae Ciuca s-a intalnit, luni, reprezentanții companiei AE SOLAR și ai Rețelei Universitaților de la Marea Neagra. Fii la…

- Zaharul romanesc este produs aproape in totalitate in strainatate și nicidecum la noi, iar cele cateva fabrici prezente pe piața locala se ocupa mai mult cu ambalarea de zahar brut de import decat cu procesarea sfeclei autohtone. Anul trecut, pe langa partenerii tradiționali, pe lista principalilor…

- Magazinul online evoMAG a inregistrat in 2022 afaceri de 36 de milioane de euro si estimeaza, pentru anul acesta, o crestere de 5% – 10%. Compania a bugetat investitii de 500.000 de euro in acest an, de doua ori si jumatate mai mari decat anul trecut, si va pune accentul pe identificarea de noi canale…

- Compania Trans Bus aduce la cunoștința calatorilor ca, incepand cu data de 01 februarie 2023, va extinde serviciul de transport public local si in comuna Berca – satele: Berca, Ratesti, Valea Nucului, Pleșești, Plescoi, Joseni. Noile trasee infiintate sunt: Traseul 24 TUR Horticolei 1-Liceul CFR-Parc…