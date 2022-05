Ce afaceri avea în România italianul ucis la Măgurele Italianul gasit mort la Magurele locuia in Romania din 2011, avea afaceri care ii mergeau bine, insa nu se poate spune ca daduse lovitura. Din pacate, insa, a sfarșit intr-un mod violent. Mauro Gadda Donato s-a mutat in Romania, in 2011, unde a inființat compania Siei Green Technology, care vinde soluții hardware și software pentru automatizari industriale. Firma are in portofoliu motoare servo, conectori rotativi, transmisii planetare sau transmisii conice și se prezinta ca fiind reprezentanta in Romania al unor importanți producatori internaționali, cu o experiența de peste 30 de ani, in Italia,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Anchetatorii fac cercetari la casa barbatului, strang probe pentru a vedea daca ramașițele sunt sau nu ale omului de afaceri. Datele arata ca el a fost dus la locul in care a fost gasit mort, iar mașina a fost ulterior incendiata. Procurorii au anchetat-o pe menajera barbatului pana in acest moment.…

- Cadavrul gasit in portbagajul unei masini incendiate acum doua zile in Magurele ar fi, spun surse Observator, al unui italian cu afaceri in judetul Giurgiu. Menajera lui ar fi anuntat ca nu s a mai intors acasa de cateva zile.Totusi, ancheta e foarte dificila. Probele sunt extrem de putine, iar anchetatorii…

- Compania mizeaza pe soluțiile inovatoare pentru smart cities & cyber security și vizeaza segmentul aviației de afaceri Vestra, companie romaneasca cu peste 25 de ani experiența in industria utilitaților și a echipamentelor de automatizare, anunța o cifra de afaceri in 2021 de 21 mil. euro, in creștere…

- Electrica Furnizare realizeaza pentru Cristal Brad Service proiectul de constructie la cheie a unei centrale electrice cu 660 de panouri fotovoltaice. Centrala va avea o productie medie anuala de energie de 401,70 MWh. Investitia va ajuta la reducerea emisiilor de CO2 cu peste 107 tone pe an si are…

- Micile afaceri facute de romii din Romania vor putea primi finanțare de la UE. Cați bani pot fi accesați și in ce fel Microintreprinderile din comunitațile de romi din Romania, dar și din alte trei țari balcanice vor putea accesa imprumuturi de pana la 25.000 de euro, de la o companie susținuta de Fondul…

- ”Subsidiara locala a producatorului suedez de utilaje destinate intretinerii spatiilor verzi – Husqvarna – a raportat afaceri de 24 de milioane de euro in 2021, in crestere cu 13% fata de 2020. Pana la finele anului, compania estimeaza afaceri de 25,5 milioane de euro in Romania, iar printre planurile…

- Monica Tatoiu are un fiu in varsta de 28 de ani, pe nume Victor, de care este foarte mandra. Femeia de afaceri a vorbit intr-un interviu pentru Fanatik despre relația pe care o are cu baiatul ei.De 39 de ani, Monica Tatoiu și Victor Tatoiu formeaza un cuplu, iar de curand au implinit 35 de ani de casatorie.…

- Compania americana de investiții Sequoia Capital, cunoscuta pentru finanțarile timpurii pe care le-a acordat unor companii ca Apple, Google sau Oracle, pe cand acestea erau mici startup-uri, a lansat acum un fond de investiții de 500-600 de milioane de dolari pentru idei de afaceri in crypto.