Stiri pe aceeasi tema

- Alina Vidican, fosta soție a lui Cristi Borcea, se marita din nou. Vestea vine tocmai de peste ocean. Vidican e intr-o relație cu un milionar american pe care l-a cunoscut in Miami, loc in care s-a mutat acum cinci ani, dupa divortul de fostul actionar al lui Dinamo. „S-au cunoscut in momentul…

- Un barbat de 40 de ani este anchetat pentru instigare la distrugere, dupa ce și-a pus un prieten sa-i incendieze mașina concubinului fostei sale soții. Pe 30 martie, polițiștii Biroului Investigații Criminale din Galați au identificat doi barbați, de 42 și 40 de ani, care sunt suspectați de comiterea…

- Marian Mexicanu tuna și fulgera la adresa fostei soții. Celebrul artist o acuza pe fosta partenera, Paula Lincan, ca nu s-ar ingriji cum trebuie de copilul lor, din cauza ca ar imbraca-o pe fetița lor necorespunzator varstei și ca ar lasa-o sa se machieze. Iata ce nemulțumiri are cantarețul in ceea…

- Scandalul dintre foștii parteneri continua! Manelistul are discuții cu aproape toate femeile cu care are moștenitori. Ce suma platește pentru pensia alimentara pentru rodul iubirii dintre el și Beyonce de Romania? Cat este pensia alimentara platita de Nicolae Guța pentru mezina familiei? Beyonce de…

- Miercuri, 3 martie, barbatul de 44 de ani din Suciu de Sus, care a incalcat masurile dispuse, pe o perioada de 4 luni, prin Ordinul de Protecție emis pe numele sau, de catre Judecatoria Targu Lapuș, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile sub aspectul comiterii infracțiunilor de incalcarea oricarei…

- Un barbat din Portugalia trebuie sa-i plateasca 60.782 de euro fostei soții pentru toata activitatea casnica desfașurata in anii in care au fost casatoriți. Decizia aparține Tribunalului Superior de Justitie al Portugaliei (STJ).

- Tribunalul Superior de Justitie al Portugaliei (STJ) a sustinut, in sentinta anuntata joi, ca atunci cand activitatea casnica este desfasurata ''exclusiv sau esential'' de catre o singura persoana rezulta ''o saracire reala a acesteia'', in timp ce membrul familiei eliberat de sarcini se imbogateste.

- Un barbat din China a fost condamnat sa-i plateasca despagubiri de mai multe mii de dolari fostei sotii pentru munca domestica prestata in timpul celor cinci ani de casnicie, intr-o hotarare de divort fara precedent care a declansat discutii pe tema muncii domestice neremunerate, informeaza miercuri…