Stiri pe aceeasi tema

- Dr. Teodora Ciolompea, managerul Spitalului Sf Stelian din Capitala a declarat pentru News.ro ca s-a inmultit numarul tinerilor dependenti de droguri care sunt adusi la unitatea sanitara pentru tratament. Cei mai multi au intre 18 si 24 de ani, insa medicul spune ca spitalul primeste foarte multe solicitari…

- Guvernul SUA incurajeaza in mod discret companiile agricole și de transport maritim sa cumpere și sa transporte mai multe ingrașaminte din Rusia, deoarece temerile legate de sancțiuni au dus la o scadere brusca a livrarilor, alimentand spirala costurilor mondiale ale alimentelor. Efortul face parte…

- Grebla a precizat, la Conferinta „Focus Bucuresti – dezvoltare urbana, digitalizare, economie circulara”, organizata de Camera de Comert si Industrie a Municipiului Bucuresti (CCIB), ca rolul prefectului este, in principal, ”acela de a face ca, la aceeasi masa, sa se reuneasca toate institutiile, autoritatile,…

- Traian Basescu s-a conformat cerințelor și chiar in aceste momente continua sa goleasca vila de protocol in care a stat in ultimii ani, dupa ce mandatul sau de președinte al țarii s-a incheiat. Fostul președinte anunța ca și-a achiziționat deja un apartament, cu trei camere, insa jurnaliștii de la Antena…

- Centrul de modelare corporala și faciala „Devine” a fost inaugurat la orele dupa amiezii cu pleiada de doamne și d-șoare amatoare de infrumusețare. Vorbim despre o investiție care se ridica la suma de 200.000 de euro, cu servicii deluxe oferite viitoarelor cliente.

- Centrul de modelare corporala și faciala „Devine” a fost inaugurat la orele dupa amiezii cu pleiada de doamne și d-șoare amatoare de infrumusețare. Vorbim despre o investiție care se ridica la suma de 200.000 de euro, cu servicii deluxe oferite viitoarelor cliente.

- Mirela Vaida a avut o reacție neașteptata la adresa Biancai Dragușanu și a criticat-o in direct, la TV. Prezentatoarea emisiunii „Acces direct”, de la Antena Stars, și-a spus parerea despre fosta soție a lui Victor Slav. De ceva timp, Bianca Dragușanu are o relație cu Gabi Badalau, inca soțul Claudiei…