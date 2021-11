Stiri pe aceeasi tema

- Lumea muzicii populare romanești a primit o veste teribila. Petrica Mițu Stoian a murit, sambata, din cauza unui șoc septic. De cateva zile, Petrica Mațu Stoian se afla in tratament post-Covid-19. Sambata dimineața, artistul a inceput sa se simta rau. Interpretul a fost preluat de o ambulanța si transportat…

- Cunoscutul interpret de muzica populara a murit fulgerator, sambata seara, dupa ce a ajuns la spital in stare critica. Artistul de muzica populara Petrica Mițu Stoian, de 61 de ani, a murit, sambata seara in urma unui șoc septic. Petrica Mițu Stoian a fost internat in stare grava la sectia ATI de la…

- Unul dintre cei mai iubiți artiști ai cantecului popular romanesc, Petrica Mițu Stoian, a murit. Cantaretul de muzica populara era internat la Terapie Intensiva. Petrica Mațu Stoian a murit in urma unui șoc septic. Anunțul morții artistului a fost facut, sambata seara, la Romania TV. Cu lacrimi in ochi,…

- A murit celebrul artist de muzica populara, Petrica Mițu Stoian: Artistul era in stare grava la ATI A murit celebrul artist de muzica populara, Petrica Mițu Stoian: Artistul era in stare grava la ATI Celebrul artist de muzica populara, Petrica Mitu Stoian s-a stins din viața, anunța un medic din cadrul…

- Fostul inalt oficial, care a servit in administrațiile președinților George W. Bush și Ronald Reagan, a murit la 84 de ani, in urma complicațiilor COVID, a anunțat luni familia, citata de CNN. Colin Powell, secretar de stat in timpul fostului presedinte american George W. Bush si fost sef al Statului…

- Da viața lemnului și confecționeaza din el jucarii. Este povestea lui Andrian Popescul din orasul Tiraspol, care, la doar 16 ani, a pus pe roate o afacere de succes, bazata pe produse ecologice.

- Mistuit de dorul de casa, s-a intors si a pus pe picioare o afacere in Moldova. Pavel Stavila a muncit cinci ani in Portugalia si ajutat de sotia sa, au deschis in orasul Calarasi prima patiserie-pizzerie.

- Igor Vovkovinskiy, declarat cea mai inalta persoana din Statele Unite, a murit la varsta de 38 de ani, informeaza NBC, conform news.ro Familia lui a confirmat ca a murit vineri, la clinica Mayo din Rochester (Minnesota), din cauza unei boli de inima. Nascut in Ucraina, pe 8 septembrie…