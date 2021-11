Stiri pe aceeasi tema

- O țara intreaga este in doliu, asta dupa ce Petrica Mațu Stoian, unul dintre cei mai indragiți artiști din lumea folclorului, s-a stins din viața. Mai mult decat atat, chiar inainte de a trece in neființa, artistul a dezvaluit care este cea mai mare dorința a sa, explicand ce iși dorea sa faca inainte…

- Odata cu declanșarea pandemiei majoritatea artiștilor s-au vazut in situația de a nu mai avea venituri, avand in vedere restricțiile impuse. Om activ de fel, Petrica Mațu Stoian a decis sa se apuce de afaceri, astfel incat sa-și mai rotunjeasca veniturile. Fara concerte sau evenimente, celebrul solist…

- Solistul trupei rock Van Halen, David Lee Roth a anunțat ca se va retrage din industria muzicala, transmite DPA. Artistul american a dezvaluit ca va sustine o ultima serie de cinci concerte solo in orasul Las Vegas intre 31 decembrie 2021 si 8 ianuarie 2022. Aceste show-uri vor fi ultimele sale aparitii…

- David Lee Roth, cunoscut ca solist al grupului Van Halen, a anuntat ca renunta la muzica dupa cateva concerte pe care le are programate in luna ianuarie. Nascut pe 10 octombrie 1954, David Lee Roth, cunoscut pentru prezenta energica pe scena, a fost solist al trupei Van Halen in perioada 1974…

- Bistriteanu Rareș Vasc a renunțat la o cariera in cercetare in Suedia, pentru a se intoarce la Cluj și a investi in biciclete. Nu orice fel de biciclete, ci unele ecologice, din bambus! Ingredientul secret al succesului sau? Un ulei special care sa da rezistența și longevitate lemnului. Rareș Vasc…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, sambata, la Deva, ca sustinatorii sai au fost sunati sa isi retraga like-urile de pe pagina sa de Facebook, iar primarii au fost pusi sa semneze pentru un anumit candidat, in caz contrar nu li se va permite accesul la Congresul PNL.

- Mastering The Music Business, cea mai mare conferinta internationala din industria muzicala din Romania, va avea loc intre 31 august si 2 septembrie si ii are invitati, intre altii, pe chitaristul american Steve Vai si multi-instrumentistul Jordan Rudess de la Dream Theater. Mai mult de 100…

- Clipe de groaza pentru șoferii, din Ploiești, angrenați in trafic! Un ATV a fost cuprins in totalitate de flacari in timp ce se afla printre autoturisme. Din fericire, tanarul care-l conducea și-a salvat viața chiar in ultima clipa, ieșind din acest incident doar cu cateva rani. Care este cauza de la…