- Dupa un mariaj de numai patru zile in 2019, Nicolas Cage s-a casatorit din nou anul acesta, la Las Vegas. Soția lui, Riko Shibata, este cu 31 de ani mai tanara. Nicolas Cage, in varsta de 57 de ani, si Riko Shibata, in varsta de 26 de ani, s-au casatorit pe 16 februarie, in cadrul unei ceremonii intime…

- Poveste de dragoste demna de film intre Mircea Diaconu și soția sa, actrița Diana Lupescu. Intr-un interviu pentru Antena Stars, actorul a vorbit despre relația sa și a povestit ca s-a ținut de mana pentru prima data cu soția lui abia dupa ce s-au casatorit.

- Se fac ultimele pregatiri pentru ceremonia Globurilor de Aur, care se vor desfașura pe 28 februarie. Organizatorii au anunțat ca au stabilit la cine trebuie sa ajunga anul acesta premiul pentru intreaga activitate. A fost aleasa actrita si activista americana Jane Fonda, care joaca in filme de peste…

- Joe Biden și Kamala Harris și-au ales playlistul pentru ceremonia de investire a celui de-al 46-lea președinte al Statelor Unite ale Americii. Printre artiștii aleși de președintele ales al USA, Joe Biden și vicepreședintele Kamala Harris se numara și Major Lazer sau Kygo! Cat de tare e asta?:) Cei…

- S-a inventat un Cadillac zburator care conduce singur și aterizeaza pe acoperișurile cladirilor. La targul CES de la Las Vegas a fost prezentata aceasta drona imensa care poate duce o persoana cu o viteza de pana la 85 km/h. Ei bine, Cadillacul asta deține tehnologii ce ii dau autonomie, așa ca, daca…

- Adrian Luca a fost unul dintre cei mai indragiți și surprinzatori concurenți din sezonul 8 al emisiunii „Chefi la cuțite”. Recent, acesta s-a casatorit și fanii au putut descoperi cum arata iubita care i-a devenit soție.

- Guvernul Florin Cițu a trecut de votul Parlamentului, fiind votat de 260 de parlamentari. Minimul de care avea nevoie era de 228. Totodata, 186 de parlamentari au votat „impotriva”. Ceremonia de depunere a juramantului de investitura va avea loc la Cotroceni, la ora 20. In jurul orei 21.30 va avea loc…