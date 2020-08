Stiri pe aceeasi tema

- Salvamontistii au fost solicitati sa intervina la peste 3.500 de actiuni de salvare si de acordare a primului ajutor medical la nivel national, in prima jumatate a acestui an, in care au fost salvate un numar de aproximativ 3.700 de persoane, a anuntat, luni, presedintele Asociatiei Nationale a Salvatorilor…

- PodcasturiUrechean, despre Primaria Chișinau: Lucrurile se mișca intr-o direcție pozitiva Fostul primar Serafim Urechean a menționat ca orașul Chișinau a ajuns intr-o stare deplorabila, iar acel oraș verde despre care se vorbea candva a ramas doar in amintirea unor moldoveni. Politicianul…

- Elaborarea unui plan urbanistic general pentru Capitala este tergiversata din cauza blocajelor din Consiliul Municipal Chișinau. Cel puțin asta afirma edilul Ion Ceban. Acesta le-a reproșat aleșilor locali ca ar impiedica nejustificat implicarea a doua companii, din Romania și din Rusia, care s-ar fi…

- Vinovat de surparea asfaltului nou asternut de pe strada Ion Pelivan se face intreprinderea Apa-Canal, care va suporta cheltuielile. Despre aceasta a anuntat, marti, in cadrul sedintei operative a Primariei, primarul Ion Ceban. CITESTE SI Unii asfalteaza, altii sapa.

- Fotbalul este un sport iubit de catre majoritatea persoanelor, iar pentru promovarea acestuia in randul tinerilor, Primaria Chișinau a semnat, astazi, un Acord de colaborare cu Clubul Sportiv pentru Copii și Tineret (CSCT) „Buiucani”, dupa ce Consiliul Municipal Chișinau a susținut prin vot acest parteneriat.…

- Planul și proiectul pentru renovarea aleii de pe bulevardul Grigore Vieru se afla in elaborare in Primaria Chișinau, iar dupa terminarea acestuia, autoritațile municipale vor trece nemijlocit la repararea zonei. Despre aceasta spune primarul general Ion Ceban in urma unei ședințe organizate in acest…

- © Sputnik / Miroslav Rotari Video: Criza economica se preschimba in saracie lucie – Priviți ce se intampla in piațaCHIȘINAU, 2 iul - Sputnik. “Astazi a inceput procesul de demolare şi evacuare a 30 de gherete de pe trotuarul din str. Armenească, in perimetrul de la poarta Pieței Centrale pană…

- Chișinaul se confrunta cu probleme privind construcțiile ilegale. Declarația aparține primarului Ion Ceban. Potrivit lui, Primaria Chișinau "a fost cea mai corupta instituție din țara, iar de la fosta conducere au ramas multe probleme". ”La primarie a fost creat un grup de lucru condus de viceprimarul…