Ce acte trebuie să depui pentru a fi eligibil pentru ajutorul de șomaj Deși se fac pași mici și greoi, Romania a inceput de cațiva ani un proces amplu de debirocratizare, astfel ca lista cu acte necesare pentru șomaj nu este deloc una stufoasa. Procedura de obținere a ajutorului de șomaj este una destul de simpla Documente necesare pentru șomaj: Cerere-tip; Actul de identitate (in original); Actele de studii și de calificare (in original, dar și in copie); Adeverința medicala din care sa rezulte ca ești clinic sanatos sau apt de munca, ori ca ai eventuale restricții medicale; Actele eliberate de organele financiare teritoriale din care sa reiasa ca nu realizezi venituri… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Pentru organizarea eficienta a procesului de vaccinare, Agenția Naționala pentru Sanatate Publica a distribuit 14.400 doze de vaccin impotriva Covid-19 catre instituțiile medico-sanitare publice din teritoriu, din lotul de 50.400 doze de AstraZeneca, donate de Romania. Restul vaccinurilor sunt securizate…

- Agenția Naționala pentru Ocuparea Forței de Munca /ANOFM/ a prezentat recent Prognoza pieței muncii pentru anul 2021 și Barometrul oportunitaților de angajare, inclusiv in contextul crizei provocate de Covid-19, transmite MOLDPRES. Potrivit studiului, deficitul de forta de munca se va mentine si in…

- Este tot mai aproape implementarea la nivel european a unui pașaport COVID-19. Actul despre care se vorbește in intreaga Uniune Europeana, chiar și in Romania, ar putea fi introdus chiar din luna iulie a acestui an. Insa, iata ce se va intampla cu persoanele nevaccinate ori care nu au trecut deja prin…

- Medicul Valeriu Gheorghița spune ca 0,08% dintre romanii care s-au imunizat complet impotriva coronavirusului s-au imbolnavit de Covid-19 dupa vaccinare. Varianta medicului Valeriu Gheorghița este ca in cazul acestor pacienți imbolnavirea a avut loc inainte ca nivelul de anticorpi sa ajunga la valoarea…

- Persoanele care doresc sa-și schimbe locul de munca sau sa se angajeze pentru prima data au la dispoziție și programele de formare profesionala oferite de Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM). In luna martie, Agenția organizeaza la nivel național peste 100 de cursuri. Cele mai multe…

- Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM) va organiza in luna martie un numar de 103 programe de formare profesionala pentru 1.651 de persoane care beneficiaza, conform legii, de servicii de formare profesionala gratuite, organizate de Agentiile Judetene pentru Ocuparea Fortei de Munca…

- Persoanele interesate sa afle mai multe informatii legate de posibilele reactii adverse post-vaccinale, precum si modalitatile de raportare a acestora, vor avea acces, in centrele de vaccinare, la fisa de raportare a reactiilor adverse centralizate de Agentia Nationala a Medicamentului si Dispozitivelor…

- Persoanele cu dizabilitați, aflate in cautarea unui loc de munca, pot folosi voucherele pentru tehnologia asistiva și pentru achiziția de accesorii. In plus, recent a fost aprobat și ordinul care permite achiziția de doua dispozitive, in cazul unor deficiențe bilaterale. Voucherele au o valoare de…