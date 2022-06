Stiri pe aceeasi tema

- Serviciile oferite de o firma de pompe funebre București presupun o colaborare excelenta cu instituțiile statului implicate in evenimentele funerare. Acest lucru este necesar deoarece in pachetul furnizat familiilor indoliate este inclusa și obținerea tut

- Vremea rea a facut prapad in Capitala, dar și in mai multe localitați din țara. Mai multe gospodarii și strazi au fost inundate, iar mai mulți copaci au fost doborați de vijelie peste mașini. Meteorologii au emis, duminica seara, un cod portocaliu de vijelii pentru București și zonele limitrofe, iar…

- In ultimii ani, serviciile de inchirieri auto se bucura și la noi in țara de o popularitate din ce in ce mai mare. Exista tot felul de situații in care se apeleaza la serviciile de rent a car. Fie ca discutam despre necesitatea unui mijloc de transport pe perioada unei deplasari in interes de serviciu…

- Peste 15.000 de bucuresteni si turisti s-au bucurat de strazi eliberate de masini in weekendul 30 aprilie - 1 mai 2022 si au participat la zeci de activitati culturale si sportive din cadrul „Strazi deschise - Bucuresti, promenada urbana”, conform news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Un weekend in București și in imprejurimile sale reprezinta o varianta excelenta de distracție și relaxare, alaturi de prietenii tai. Pentru a va putea bucura de ceea ce are de oferit aceasta zona a țarii, este necesar sa te asiguri ca aveți acces la un mijloc de transport practic și confortabil. Nu…

- Centrul Infotrafic al Politiei Romane informeaza ca pe DN 1, in localitatea Otopeni, s-a produs un accident rutier intre doua autoturisme si un autocamion, la intersectia cu str. Tudor Vladimirescu. Potrivit unui comunicat de presa, in urma impactului a rezultat o victima, investigata medical la…

- Administratorul unei firme din Bucuresti a fost condamnat definitiv la doi ani si o luna de inchisoare cu executare pentru ca a refuzat sa ii restituie unei companii partenere doua milioane de lei, transferati in cont din greseala. Toata afacerea s-a petrecut in 2015, cand intre o companie de constructii…

- Aeroportul Internațional Satu Mare și Tarom aduc vești bune, anunța Primaria Satu Mare. Incepand cu 28 martie 2022, Tarom va opera curse zilnic, de luni pana vineri, de pe Aeroportul Satu Mare catre București (Otopeni) și retur. Așteptam și ale variante de curse interne de la Satu Mare spre localitați…