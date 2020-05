Ce acte sunt necesare pentru părăsirea localității după 15 mai? Marcel Vela a anunțat totul Marcel Vela, ministrul de Interne, a declarat la Antena 3 ca, incepand cu data de 15 mai, romanii vor putea parasi localitatea de domiciliu doar cu declarație pe proprie raspundere. "Ramanem pe varianta declarației scrise. Ideea e ca aceasta declarație va cuprinde in formularul ei puncte pentru a fi marcate compatibile cu regulile de deplasare in afara localitații, reguli pe care noi le-am anunțat de sambata, prin care oamenii pot sa se deplaseze in afara localitații pentru patru motive prevazute in tot ce inseamna excepții la unele restricții de deplasare", a spus Vela. Ministrul de Interne este… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

