Polițele de asigurare obligatorie de raspundere civila auto (RCA) nu sunt doar pentru a acoperi daunele provocate altui șofer intr-un accident de mașina, ci și persoanelor care se afla in mașina proprie in acel moment. Astfel, alegerea asiguratorului sau a unor servicii suplimentare, decontarea directa, la incheierea unei polițe RCA devin foarte importante, mai ales in contextul retragerii autorizației de funcționare a Euroins, liderul de pe aceasta piața, arata avocatnet.ro. De fapt, legea definește persoana prejudiciata ca fiind persoana indreptațita sa primeasca despagubiri pentru prejudiciul…