Stiri pe aceeasi tema

- Daca intre schimbatul scutecelor te intrebi cat mai dureaza pana cand bebelusul tau poate face lucruri pe cont propriu si ce ar trebui sa faca la varste diferite, specialistii aduc clarificari.

- Adriana Iliescu a intrat in "Cartea Recordurilor", dupa ce a nascut la varsta de 67 de ani. Eliza a venit pe lume pe 16 ianuarie 2005 si a devenit celebra inca de la nastere. Mama ei a intrat, atunci, in Cartea Recordurilor. Era cea mai in varsta femeie din lume care a dat nastere unui copil sanatos.…

- Femeia, in varsta de 30 de ani, calatorea ca pasager, impreuna cu fiul ei, intr-un microbuz care avea ca destinație Germania, iar la controlul de frontiera a prezentat carți de identitate eliberate de autoritațile italiene. „In urma verificarilor specifice, politistii de frontiera au constatat ca documentele…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS), Academia Americana pentru Pediatrie si alte organizatii recomanda ca bebelusii sa fie hraniti exclusiv cu lapte matern pana la varsta de sase luni, dupa care sa fie introdusa hrana solida. Noile date provin din studiul Intrebari referitoare la Toleranta (Enquiring…

- Bebelusii care primesc hrana solida la varsta de trei luni dorm mai bine decat cei care sunt hraniti doar la san pana la varsta de sase luni, potrivit unui studiu clinic, transmite Reuters, citata de news.ro.Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS), Academia Americana pentru Pediatrie si alte…

- Ministerul Dezvoltarii Economiei din Rusia ar putea propune majorarea vârstei de pensionare pâna la 63-65 de ani, la urmatorul Consiliu Economic care va avea loc miercuri, indica documente publicate duminica de agentia rusa de presa RIA Novosti. "Un pas important îl…

- Are 141 de ani in „ani omenești”, deoarece se spune ca un an de pisica sau de caine echivaleaza cu 7 ani de om. Ea este cea mai longeviva pisica din lume, varsta ei fiind mult peste media traita de aceste animale .