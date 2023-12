Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, pleaca de Ziua Naționala a Romaniei spre Dubai, acolo unde va susține a doua zi, pe 2 decembrie, un discurs de 3 minute la Summitul ONU pentru Schimbarile Climatice. Abia intors in turneul african, șeful statului roman va pleca pentru a doua oara in acest an in…

- Președintele Klaus Iohannis va organiza vineri, 1 Decembrie, la pranz, o recepție la Palatul Cotroceni cu ocazia Zilei Naționale a Romaniei, la care vor fi prezenți cateva sute de invitați. Printre ei nu se numara și președinții partidelor de opoziție, George Simion (AUR) și Catalin Drula (USR). “Probabil…

- Klaus Iohannis a promulgat actul normativ care modifica Legea 248/2005, in sensul instituirii obligației verificarii online a informațiilor din cazierul judiciar de catre poliția de frontiera, in cazul persoanelor care insoțesc minorii. Prin noile dispoziții legale este modificat art. 31 alin. (2) lit.…

- Mecanicii și angajații din caile ferate bauți sau drogați care refuza prelevarea de mostre biologice necesare in vederea stabilirii alcoolemiei ori a prezentei unor substante psihoactive vor face inchisoare de la doi la șapte ani, prevede o lege promulgata luni de președintele Klaus Iohannis. In luna…

- Presedintele Ucrainean, Volodimir Zelenski, a ajuns la Palatul Cotroceni, fiind intampinat de presedintele Klkaus Iohannis. Presedintele Volodimir Zelenski a ajuns la Palatul Cotroceni, unde a fost intampinat de presedintele Klaus Iohannis. S-au intonat imnurile celor doua state si urmeaza ca cei doi…

- Carmen Iohannis s-a invoit de la ore, marti si miercuri, ca sa plece in SUA impreuna cu Klaus Iohannis, iar colegii ei de la Colegiul National “Gheorghe Lazar” ii tin locul, a declarat luni, purtatorul de cuvant al Inspectoratului Scolar Judetean (ISJ) Sibiu, profesorul Constantin Dinca, potrivit oradesibiu.ro.…

- Palatul Cotroceni intra in reparații pentru cea de-a 16-a oara in timpul celor doua mandate ale președintelui Klaus Iohannis. Administrația Prezidențiala a contractat nu mai puțin de 16 ori lucrari similare la Palatul Cotroceni incepand cu anul 2016, din primul mandat de președinte al lui Klaus Iohannis,…

- Președintele Romaniei, dar și președintele Senatului au avut de transmis un mesaj femeilor liberale in cadrul Școlii de Vara a Organizației Femeilor Liberale. Iohannis doar virtual, Ciuca in carne și oase. Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a transmis vineri, 8 septembrie 2023, un mesaj in in cadrul…