Stiri pe aceeasi tema

- Antreprenorii ar putea inregistra online firmele in toate țarile Uniunii Europene, iar afacerile se vor putea muta mai ușor dintr-un stat in altul, potrivit unor propuneri de directive inițiate miercuri de Comisia Europeana. Prin proiectul Going digital, Uniunea Europeana vrea sa faca mai eficient și…

- Firmele din Uniunea Europeana, inclusiv Romania, ar urma sa fie obligate sa respecte o serie de reguli pentru protecția angajaților proprii sau a altor persoane care denunța anumite nereguli din interiorul societaților respective, potrivit unei propuneri de directiva inițiate luni de Comisia Europeana.

- Comisia Europeana a elaborat un proiect normativ care va inaspri normele de protectie a consumatorilor, introducand prevederi mai clare privind informarea acestora, dar si sanctiuni care incep de la 4% din cifra de afaceri a firmelor contraveniente. Vor putea fi intentate si procese colective.

- Veste buna pentru toți utilizatorii de telefonie mobila sau cei care au incheiat contracte de internet sau televiziune. Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii (ANCOM) a decis ca toți clienții care beneficiaza de aceste servicii pot renunța la contract in termen de 14…

- MAE anunta introducerea unor noi norme ale UE care garanteaza cetatenilor europeni care cumpara sau se aboneaza la servicii digitale online, ca difuzarea de filme, transmisii de evenimente sportive, etc, au acces la ele si cand calatoresc sau locuiesc temporar in alte state membre. Ministrul delegat…

- Procesul de separare a Marii Britanii de Uniunea Europeana merge inainte, domeniile de internet fiind urmatorul camp de batalie intre cele doua parti. Comisia Europeana a anuntat ca va anula toate domeniile cu extensia .eu care expira, fara posibilitatea de a prelungi valabilitatea lor in cazul cetatenilor…

- Fenomenul știrilor false reprezinta o problema pentru democrație și pentru țarile din Uniunea Europeana, dupa cum considera oamenii care au participat la un sondaj european despre fake news. Cercetarea realizata de Comisia Europeana arata ca o treime dintre repondenți au de-a face in fiecare zi cu știri…