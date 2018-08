Stiri pe aceeasi tema

- Mitingul antiguvernamental din 10 august din Piata Victoriei a fost o tentativa de lovitura de stat esuata, sustine liderul PSD Liviu Dragnea, declarandu-se convins ca a fost o „organizare paramilitara foarte bine pusa la punct”. Dragnea s-a declarat convins ca protestatarii au vrut sa dea jos Guvernul…

- "Ce am vazut? Eu am vazut o tentativa de lovitura de stat esuata. Asta am vazut. Asta se dorea. Asta se vorbea. Si s-a vazut. Adica ceea ce a facut Iohannis cu acel mesaj, acea postare pe Facebook iresponsabila din partea unui sef de stat, sa inciti in continuare la violente exact in minutele in…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea a catalogat evenimentele din 10 august, din Piata Victoriei, ca fiind o tentativa de lovitura de stat esuata, catalogand drept iresponsabila atitudinea presedintelui Iohannis legat de acele evenimente.

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, susține ca a urmarit protestele din Piața Victoriei de la Neptun. El susține ca aceste proteste au reprezentat o lovitura de stat eșuata și il acuza pe Klaus Iohannis ca a demobilizat jandarmii și a incurajat violența. De asemenea, Dragnea a spus ca in seara protestelor…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a anuntat, marti seara, ca noul proiect de lege a pensiilor va fi adoptat pana in data de 2 octombrie 2018. El l-a criticat pe seful SRI, Eduard Hellvig, pentru faptul ca „nu ii stapaneste pe cei care au fost in statul paralel”. Totodata, presedintele PSD acuza SRI ca…

- UPDATE – ora 14:15 Ministrul de interne, Carmen Dan, secretarul de stat Raed Arafat si reprezentantii Jandarmeriei au fost audiati in Comisia de Aparare a Camerei Deputatilor in contextul solicitarii PNL de a oferi explicatii despre protestele violente din 10 august, din Piata Victoriei. Carmen Dan…

- Seful statului a solicitat procurorului general si stabilirea legalitatii interventiei si identificarea persoanelor si a gradului de implicare sau vinovatie a tuturor celor care au luat parte la incidentele violente petrecute in Capitala. Vineri, presedintele Klaus Iohannis a condamnat ferm…

- Presedintele Klaus Iohannis a reactionat la incidentele violente din Piata Unirii, spunand ca Ministrul de Interne trebuie sa dea urgent explicații pentru modul in care a gestionat evenimentele din aceasta seara. “Intr-o democrație autentica este dreptul fiecarui om sa protesteze, dar violența nu este…