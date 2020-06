Stiri pe aceeasi tema

- Seful Departamentul pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, spune ca tinerii cred ca pandemia este o gluma, ca nu este nicio o problema. "Fara discutie. Nu ca s-au relaxat prea mult, au devenit o parte neglijenti pentru ca vedem ca nu se respecta reguli, nu se respecta reguli de baza, noi am insistat…

- Seful Departamentul pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, spune romanii nu ca s-au relaxat prea mult, dar o parte din ei au devenit neglijenti si ca nu mai respecta regulile de baza. El a precizat ca tinerii cred ca pandemia este o gluma, ca nu este nicio o problema.Raed Arafat a fost intrebat,…

- Raed Arafat a avut o reacție dura la adresa celor care compara COVID-19 cu o boala banala. Intr-o interventie la Tema Zilei, seful Departamentului pentru Situații de Urgența a transmis un mesaj transant populatiei care s-a relaxat mai mult decat este cazul.

- În urma cu câteva zile, primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc, a anunțat reluarea oficierii de casatorii, începând cu weekend-ul 15-17 mai, primul dupa sfârșitul starii de urgența și instaurarea starii de alerta. Astfel, în weekend-ul 16-17 mai,…

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, afirma ca noul coronavirus poate sa atace in mai multe valuri. „S-au luat masuri potrivite la timpul potrivit care ne-au ajutat sa trecem...

- Raed Arafat susține ca valul al doilea de coronavirus nu este o gluma și poate aparea oricand, inclusiv in Romania. Virusul ar putea ataca in mai multe valuri, explica Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, explicand ca exista masuri pe care este obligatoriu sa le pastram, in ciuda relaxarii.

- Pana joi, 30 aprilie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 12.240 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID-19 (coronavirus). Dintre acestea, 4.017 au fost declarate vindecate și externate. Intre timp, numarul deceselor a ajusn la 717. „Pentru unii se pare ca relaxarea deja a inceput. Si…

- Raed Arafat, secretarul de stat in MAI, a declarat ca oamenii trebuie sa fie foarte responsabili si sa respecte masurile de igiena, chiar daca masurile se vor relaxa de pe 15 mai, scrie antena3.ro. Vor incepe masurile de relaxare de la 15 mai, dar vor fi treptate. Faptul ca incep masurile de relaxare…