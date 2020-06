Stiri pe aceeasi tema

- Tragedie fara margini petrecuta in județul Galați! O familie tanara, impreuna cu un copil in varsta de un an a murit intr-un cumplit accident rutier, vineri dimineața pe 29 mai. Mama avea 23 de ani, tatal 28, iar copilașul doar un an. POlițistul care a intervenit povestește cum a incercat sa ii ajute,…

- Un accident de o gravitate deosebita a avut loc vineri dimineața, pe E581, aproape de granița județului Vaslui cu Galați, intre localitațile Priponești și Berheci (jud Galați). Din primele cercetari se pare ca șoferul unui autoturism a adormit volan și a patruns pe contrasens, unde s-a ciocnit frontal…

- Accident, noaptea trecuta, la Tecuci. Politistii Biroului Rutier Tecuci au fost sesizati cu privire la producerea unui accident rutier, pe strada 1 Decembrie 1918, din municipiul Tecuci. ”Politistii sositi la fata locului au stabilit ca un tanar, de 25 de ani, a condus autoturismul, pe banda numarul…

- O tanara de 19 ani este cercetata pentru vatamare corporala din culpa dupa ce efectuat un viraj intr-o intersectie din Galati, fara sa acorde prioritate, acrosand o masina care circula regulamentar.

- Un accident de circulație a avut loc in aceasta dupa-amiaza, in jurul orei 15:50, in localitatea Capalna, comuna Galgau. Evenimentul a fost anunțat la 112 ca fiind la ieșire din Cațcau. La fața locului s-au deplasat pompierii cu o autospeciala cu modul de descarcerare, o ambulanța, dar și polițiștii.…

- O vanzatoare de la magazinul Profi de la Super Copou se zbate intre viata si moarte in urma unui accident rutier care a avut loc marti dimineata, pe strada Toma Cozma. Soferul autoturismului Volkswagen in care se afla aceasta este sef de raion in cadrul aceluiasi magazin Profi. Cei doi se indreptau…

- Tragedie in Egipt. 18 oameni au murit intr-un accident rutier, in timpul restricțiilor de circulație impuse de autoritați din cauza pandemiei de coronavirus.Un camion a intrat cu viteza in mai multe masini oprite la sud de capitala Cairo. Masinile erau oprite la un punct de control pe o sosea de centura…