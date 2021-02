A trecut un an de la decesul jurnalistei Cristina Țopescu iar legiștii au finalizat, in sfarșit, raportul in cazul morții sale. Documentele vor ajunge, o data cu dosarul de expertiza medico-legala, la procurorii de la Parchetul de pe langa Tribunalul Ilfov. Ce a ucis-o de fapt pe Cristina? Totul ține,... The post Ce a ucis-o, de fapt, pe Cristina Țopescu. Autopsia, finalizata la un an de la decesul ei appeared first on Tabu .