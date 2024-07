Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Finantelor, Marcel Bolos, a transmis luni, dupa discutia cu contabilii si economistii care au protestat in fata Palatul Victoria si a ministerului, ca au recunoscut ”nevoia imperioasa de a introduce instrumente moderne digitale pentru colectarea TVA, care sa aiba impact

- Contabilii, economistii si antreprenorii protesteaza la aceasta ora in capitala și in mai multe orașe din țara. La Iași, protestul se desfașoara in fața sediului ANAF. Protestatarii sunt nemulțumiți de masurile adoptate de Guvern, fara consultare publica și cer predictibilitate in ceea ce privește regimul…

- Masurile lui Marcel Boloș continua sa provoace controverse. Contabilii, economiștii și alți experți din mediul economic protesteaza azi, 8 iulie, in contextul deciziei radicale luate de ministerul Finanțelor. Manifestarea se numește ”Fara haos in legislatia fiscala” și va avea loc in Capitala, in intervalul…

- Contabili, economisti si antreprenori organizeaza, luni, la Bucuresti, un protest pentru a atrage atentia asupra a ceea ce ei numesc ”teroare fiscala” si masuri adoptate fara consultare publica, dar care au un impact major asupra intregii societati. Manifestarea, intitulata ”Fara haos in legislatia…

- Marcel Boloș le transmite un mesaj tuturor pensionarilor, in contextul recalcularii de la 1 septembrie, care promite venituri mai mari. Se zvonește ca majorarile vor ajunge la romani in doua tranșe, motiv pentru care vine cu explicații in acest sens. Marcel Boloș, despre recalcularea pensiilor Ministrul…

- Marcel Boloș a vorbit despre evenimentele recente la care a luat parte. Ministrul Finanțelor a ținut sa precizeze ca aceste intalniri sunt benefice pentru viitorul economic al UE. Ce decizii au fost luate și ce planuri are oficialul. Marcel Boloș, despre ultimele evenimente economice Marcel Boloș, ministrul…

- Ministrul Finanțelor, Marcel Boloș, a anunțat vineri, intr-o postare pe Facebook, finalizarea reorganizarii Agenției Naționale de Administrare Fiscala (ANAF), care, potrivit acestuia, „va duce lupta antifrauda la un alt nivel”. „Am finalizat reorganizarea ANAF, care va duce lupta antifrauda la un alt…

- Luxul se platește din toamna. Taxarea marilor averi a fost amanata pana pe 30 septembrie. Ministrul Finanțelor, Marcel Boloș a venit cu clarificari vis-a-vis de acest subiect, declarand ca a recurs la aceasta amanare pentru ca sistemul informational referitor la marile proprietatei sa poata permite…