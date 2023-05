Stiri pe aceeasi tema

- Anemona și Maria s-au tot certat in ultimele zile. De curand, concurenta a acuzat-o atat pe fosta iubita a lui Antonio, cat și pe Irina, ca sunt false, iar relația dintre cele doua a devenit tot mai rece. Daca in cazul altor situații tensionate Maria spune ca a fost deschisa la a rezolva conflicte,…

- Dupa ce s-au desparțit, iar Antonio a avut o relație cu Giulia, se pare ca dragostea este mai puternica. Intre foștii iubiți a avut loc un sarut pasional ce a fost intens discutat in timpul emisiunii.

- Hatice s-a suparat pentru ca a gatit pentru mai multe persoane din casa Mireasa, in timp ce alte fete s-au pregatit pentru party. A deranjat-o și Maria, care a vrut paste și pe care a refuzat-o.

- Dupa ce a fost implicat de mai multe ori in discuții cu Mihai, Roberto s-a certat cu Antonio. Totul ar fi pornit dupa ce fostul iubit al Mariei i-a dat mai multe sfaturi necerute concurentului, despre care spune ca a venit la Mireasa pentru a deveni cunoscut.

- Antonio a avut un weekend incarcat in casa Mireasa. Dupa ce a avut parte de un sarut cu Maria, tanarul s-a apropiat de Giulia, spre uimirea celorlalți concurenți. Și fosta iubita a lui Zain s-a aratat interesata de baiat.

- Toți fanii emisiunii Mireasa știu ca Anemona a petrecut seara trecuta in casa baieților. Antonio este mai relaxat in preajma ei decat in cea a Mariei? Fara doar și poate, concurentul a fost destul de nehotarat cand vine vorba de partenera de langa el. Ce a marturisit in ediția din aceasta seara.

- Dupa ce Antonio s-a plans ca are o stare proasta, Irina l-a invitat pe baiat pe terasa sa comunice despre starile lui, insa Maria a refuzat sa-i insoțeasca. Ulterior, Irina și Antonio au stat impreuna la masa, iar Maria nu a acceptat sa li se alature.

- Maria a intrat de scurt timp in casa Mireasa și a primit mai multe intrebari din partea lui Alex, pe care noua concurenta le-a catalogat ca deplasate. Ulterior, Antonio a intervenit intre cei doi și i-a luat apararea Mariei, spunand ca iși dorește sa o cunoasca mai bine.