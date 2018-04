Ce a spus Zuckerberg in Congresul SUA: Date ale utilizatorilor Facebook au fost vandute si altor companii. Compania se lupta continuu cu rusii

Stiri pe aceeasi tema

- CEO-ul Facebook Mark Zuckerberg si-a asumat raspunderea fata de erorile retelei de socializare care au dus la scandalul “Cambridge Analytica”, marti, in timpul audierii sale la comisiile de Comert si Juridic ale Senatului american. El a prezentat o serie de masuri pe care le va lua pentru a preveni…

- Mark Zuckerberg a confirmat, marti, in timpul audierii sale in fata comisiilor de Comert si Juridice ale Senatului american, ca date ale utilizatorilor Facebook au fost vandute de profesorul Aleksander Kogan si altor companii, in afara de Cambridge Analytica. Intrebat de senatorul Tammy Baldwin daca…

- Actiunile Facebook au scazut cu peste 5% in timpul tranzactiilor de luni, dupa anuntarea de catre autoritatea pentru protectia consumatorilor a unei investigatii referitoare la modul in care compania a permis ca datele a 50 de milioane de utilizatori sa ajunga in posesia firmei de consultanta politica…