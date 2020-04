Stiri pe aceeasi tema

- Cel de-al treilea sezon al show-ului Asia Express a luat sfarșit. dupa 12 saptamani petrecute in Filipine și Taiwan, unde au intampinat fel de fel de obstacole și au fost nevoiți sa traiasca cu un euro pe zi, echipa formata din Razvan Fodor și Sorin Bontea a reușit sa caștige marea finala și premiul…

- ASIA EXPRESS LIVE STREAM VIDEO ONLINE SEZONUL 3. Sunt mai bine de doua luni de cand a inceput difuzarea celei de-a treia ediție a emisiunii "Asia Express", difuzata de Antena 1, de luni pana miercuri, de la ora 20:30. Emisinea s-a filmat in Filipine și Taiwan și a inregistrat audiențe record, fiind…

- Duminica aceasta, imediat dupa Observator, Antena 1 da startul etapei semifinale din Asia Express. Speak și Ștefania, Sorin Bontea și Razvan Fodor, Alex Abagiu și Radu, Adda și Catalin sunt echipele care pleaca in cursa ce le poate asigura un loc in marea finala.