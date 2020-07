Stiri pe aceeasi tema

- Marți, intr-o conferința, Gabriela Firea, Primarul General al Capitalei, a declarat pentru presa, ce parere are despre faptul ca lipsește apa calda in mai multe sectoare din București, insinuand ca nu este vina este pentru aceasta situație neplacuta. Lipsa apei calde in Capitala – parerea Gabrielei…

- Primarul General al Capitalei, Gabriela Firea, a declarat marți, intr-o conferința de presa, ca lipsa apei calde din mai multe sectoare ale Bucureștiului este din cauza CET Sud, care se afla in administrarea Guvernului, precum și din cauza administrațiilor anterioare care nu au investit in infrastructura…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea ne reamintește un episod extrem de interesant. Legat de momentul autodebarcarii lui Victor Ponta. Și de jocul pervers al lui Robert Negoița, primarul Sectorului 3. Acesta din urma probabil, la comanda sistemului, devenise un vector pro-Dragnea. Și automat…

- Primarul general, Gabriela Firea, acuza lipsa unui program national de tratare cu plasma a pacientilor infectati cu coronavirus aflati in stare grava. Firea afirma ca putinele cazuri de tratament cu plasma se datoreaza medicilor, care explica cum pot pacientilor vindecati necesitatea de a ajuta, totul…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, spune ca si-ar dori ca Nicusor Dan sa devina viceprimar, mentionand ca ar colabora bine cu acesta. "As vrea sa fac echipa cu domnul Dan, in calitate de viceprimar", afirma Firea. Intrebata daca acesta are calitati, Firea sustine ca: "Partial. De aceea nici…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea (PSD), a declarat ca depunerea unei motiuni de cenzura la adresa Guvernului Orban este un lucru ”imperios necesar”, dar ca ”trebuie sa ne sfatuim cu totii care este momentul optim pentru depunerea motiunii pentru ca si ea sa treaca”. Firea a precizat ca…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, presedinte al PSD Bucuresti, a sustinut, joi, ca Guvernul PNL a aratat "clar" ca nu doreste sa majoreze pensiile si alocatiile pentru copii. "Eu cred ca, din pacate pentru el, Guvernul PNL a aratat clar ca nu doreste nici sa majoreze pensiile si nici…

- Primarul general al Capitalei a recunoscut ca au existat discutii pentru o posibila alianta inainte de pandemia de coronavirus. "Am avut inainte de pandemie legate de perspectiva unor alianțe electorale. Avem puncte comune, sunt firește și cateva puncte care ne despart. Pandemia a oprit aceste…