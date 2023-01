Stiri pe aceeasi tema

- Fiicei lui Mihai Stoica ii sta bine in rolul de mamica! Paparazzii celui mai tare site de știri mondene din Romania, SpyNews.ro, au surprins-o pe Teodora Stoica, chiat in timpul unei ieșiri pe strazile din Capitala, in timp ce se lasa fotografiata de o prietena. Ipostazele care demonstreaza ca tanara…

- In mini vacanța de 1 decembrie, sute de mii de romani au ales sa plece din țara pentru a petrece zilele libere in strainatate. Potrivit Poliției de frontiera doar in zilele de 30 noiembrie și 1 Decembrie peste un sfert de milion de oameni au ieșit din Romania. In mod tradițional in ultimii ani romanii…

- Dorian Popa a povestit fanilor sai despre o intamplare neplacuta pe care a avut-o intr-un restaurant din Turda. Artistul s-a enervat și a plecat din local la doar cateva minute dupa ce a intrat. Dorian Popa il ia peste tot pe Cheluțu, cainile sau. Fiind un mare iubitor de animale, artistul cauta mereu…

- Andra a implinit 36 de ani iar vocea sa este un reper de peste 20 de ani. Succes dupa succes, atat in cariera sa muzicala cat și in viața sa, implinirea artistei apreciata de milioane de romani, este contorizata in zeci de succese muzicale și o familie admirata. Are un soț la fel de popular –Catalin…

- Fiul lui Adrian Mutu, Mario, a reacționat dupa evenimentele de miercuri noapte. Acesta a ajuns la spital din cauza unor dureri dentare. Mario Mutu a facut scandal la camera de garda a spitalului Sfantul Ioan din Capitala, pentru ca a trebuit sa stea la rand. Acesta ar fi spus ”stau la coada cu toți…

- Piata imobiliara continua sa se mentina la un nivel extrem de ridicat. Cumparatori sunt la tot pasul si nu doar pentru locuinte in Romania. Romanii cu bani investesc acum in case sau apartamente in Dubai, Cipru si Franta.

- Iulia Vantur a fost invitata in emisiunea lui Catalin Maruța, unde a povestit despre viața neștiuta a iubitului ei, Salman Khan. Fosta prezentatoare de la PRO TV a vorbit și despre parinții actorului din India.De ani buni, Iulia Albu s-a mutat in India, acolo unde traiește și o frumoasa poveste de dragoste…

- Andra a postat pe contul de socializare, un mesaj, alaturi de care a atașat o fotografie in care apare impreuna cu Smiley. Artista și iubitul Ginei Pistol s-au reunit dupa mult timp in studio și vor lanasa in curand impreuna o piesa.„Dupa ani de prietenie, ani in care am fost colegi pe platourile de…